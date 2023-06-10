Супротивник поцілив у промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, зазначили у Міністерстві енергетики.

Унаслідок нічної атаки, здійсненої російськими загарбниками, пошкоджено об’єкт газовидобутку, подача газу з цього об’єкта у газотранспортну систему припинена.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики, інформуючи про ситуацію в енергосистемі станом на суботу, 10 червня. "Уночі ворог завдав чергового ракетно-дронового удару по території України. Зафіксовано влучання в промисловий майданчик об’єкта газовидобутку, внаслідок чого тимчасово припинено подачу газу з цього об’єкта у газотранспортну систему. Триває ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що українські ГЕС дніпровського каскаду працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки повені, яка виникла внаслідок підриву Каховської дамби, та накопичують воду у верхніх водосховищах, аби сформувати необхідний запас для роботи та генерації електроенергії.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС та спричинену ним повінь триває надзвичайна ситуація на півдні країни. У Херсонській області через підтоплення знеструмлено 10 населених пунктів, підтоплено 162 трансформаторні підстанції. У Херсоні через підтоплення без світла залишаються понад 15 тисяч споживачів. На Миколаївщині підтоплено 13 населених пунктів. Без електропостачання понад 2 тисячі споживачів.

Водночас у місті Херсон фіксується зменшення рівня води. Станом на ранок він склав 4,79 м (максимум становив 5,68 м). Відповідно енергетики намагаються вести відновлювальні роботи там, де це можливо, та підключати споживачів.

Крім того повідомляється, що у результаті ворожих обстрілів прикордоння пошкоджено лінії електропередачі в Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. У Донецькій області знеструмлено 3 населених пункти.

Внаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Крім того, в Чернігівській та Сумській областях є знеструмлення через негоду, ведуться відновлювальні роботи.

Нові ворожі удари по Україні - сьогодні це варто знати

Як відомо, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 10 червня по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах України з північного та південного напрямків ворог випустив 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БПЛА іранського виробництва Shahed-136/131.

Зокрема, ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними дронами. Також було атаковано Одеську та Харківську області крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами. В Одесі жертвами ворожої атаки стали три особи.

Сили оборони України знищили дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних безпілотників.

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