В результаті обстрілу вокзалу загинула 61 людина, більше сотні дістали поранення.

Російські окупанти 8 квітня обстріляли "точкою-У" залізничний вокзал Краматорська, імовірно, з Шахтарська або Старобешевого. Обидва міста з 2014 року перебувають під окупацією.

Про це розповіла в ефірі "Вільного радіо" спікер Головного управління СБУ Донеччини та Луганщини Галина Прищепа.

"За фактом обстрілу Краматорського залізничного вокзалу 8 квітня наші слідчі порушили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаїв війни. На замовлення слідчих експерти провели свою експертизу і надали нам висновки про те, що ця керована ракета, яку в народі ми називаємо "Точка-У", летіла з окупованої території Донецької області", - зазначила вона.

За даними СБУ, ракета летіла в секторі від 125 до 170 градусів. У цьому районі знаходиться два окупованих міста - Старобешеве і Шахтарськ. З якого міста точно випущена ракета, невідомо.

"Ми точно знаємо, що вони були випущені або звідти, або звідти. Але найбільш точних даних наука нам вже не дає. З цим ще будуть розбиратися наші слідчі", - додає Галина Прищепа.

Вона також підкреслила, що спроби окупантів звинуватити в обстрілі вокзалу ЗСУ "зазнали фіаско".

Обстріл вокзалу в Краматорську

Нагадаємо, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська. Під час обстрілу там перебували близько 4 тисяч людей, оскільки тривала евакуація жителів Донецької області в безпечні області України.

В результаті ворожого обстрілу загинула 61 людина і 121 отримала поранення.