Прифронтові області обстрілюють з реактивної артилерії, проти якої ППО безсильна.

Українці створили петицію з проханням посилити ППО в Харківській та інших прифронтових областях. Однак, збільшення кількості ППО не зможе захистити мешканців цих регіонів від артилерії, якою й обстрілюють їхні домівки.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами Харків, Дніпро, Миколаїв і Запоріжжя страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Коли є загроза такого обстрілу, так само вмикається сигнал повітряної тривоги.

"Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль ППО - безсила", - пояснив Ігнат.

Він додав, що зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі, оскільки зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, водночас "пакет" РСЗВ "Град" (40 реактивних снарядів) летить лічені хвилини.

Речник Повітряних сил зазначив, що для захисту населення потрібно рішучіше громити противника там, звідки він завдає цих ударів. Для цього, зокрема, потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни в Україні залишилася лише одна область, по якій окупанти не завдавали ракетних ударів. Нею є Чернівецька область. Водночас є регіони, в яких зафіксували тисячі ракетних ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: