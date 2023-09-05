На Бахмутському та Мелітопольському напрямку продовжується наступ ЗСУ.

Протягом минулої доби, 4 вересня, на фронті відбулось 29 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії, а на Мар'їнському - Сили оборони стримують ворога в районі Мар’їнки.

Водночас на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ворог обстрілював населені пункти вздовж всієї лінії фронту. На Куп’янському, Авдіївському, Херсонському, Шахтарському, Запорізькому, Сіверському та Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів, а також здійснив артилерійських та мінометних обстрілів.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Водночас українські війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. В напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх.

"В напрямку Роботине-Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - пізніше додали у Генштабі.

Також стало відомо, що ворог спробував наступати на Авдіївському напрямку. На Лиманському та Бахмутському напрямках тривають важкі бої.

Війна в Україні - останні новини

За останніми даними, втрати росіян у війні проти України вже становлять близько 265 тис. 120.

За даними ISW, бійці Сил оборони після прориву першої лінії оборони ворога на Запоріжжі розширюють пролом, який там утворився. Тепер вони перекидають більше техніки та особового складу в тактичні тили цієї ланки.

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