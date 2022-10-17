Пошкоджено енергетичне обладнання підприємства.

17 жовтня російськими військами було завдано чергових атак по енергетичній інфраструктурі України.

Як повідомили у прес-службі ДТЕК, внаслідок обстрілу постраждало одне з енергетичних підприємств компанії.

"За попередньою інформацією, поранено 3 осіб. Їм була оперативно надана медична допомога та доправлено до лікарні. .. Пошкоджено енергетичне обладнання підприємства. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, працівники теплоелектростанції оглянуть пошкодження та почнуть роботи з ліквідації наслідків і відновлення роботи. Наразі задля безпеки на станції знаходяться тільки критично необхідні співробітники. Всі інші працюють у віддаленому режимі", – йдеться в повідомленні.

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В компанії також нагадали, що цього тижня було також атаковано Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС та Придніпровську ТЕС.

Обстріли України 17 жовтня: що варто знати

Як писав УНІАН, цього ранку росіяни завдали ракетних ударів та атакували дронами кілька регіонів України.

Зокрема, у Києві вранці 17 жовтня пролунали вибухи. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що столицю атакували дронами-камікадзе. За останньою інформацією, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягли тіла чотирьох загиблих мирних мешканців.

Також відомо, що ракетного удару завдали по Сумській області – загинули щонайменше троє людей.

Крім цього, результаті атак окупантів сьогодні вранці пошкоджено енергетичну інфраструктуру у центральному та північному регіонах України, можливі аварійні відключення.

Після 12:00 по всій країни було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше двох годин. У цей час, за попередньою інформацією, було атаковано Тернопільську, Вінницьку, Хмельницьку області. Крім цього, ворог запустив ракети у бік Києва, але їх було збито.

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