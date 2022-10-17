В результаті пошкодження підстанції знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення Україна потребує закриття неба над об'єктами енергетики.

Про це повідомив в Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр зазначив, що вранці росіяни вдалися до обстрілу енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській, Сумській областях та Києві.

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В результаті пошкодження підстанції знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція.

"Такий ядерний шантаж країни-терориста не повинен залишитися без відповіді світової спільноти! Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами", - підкреслив Галущенко.

Також він закликав українців знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо - в години вечірнього піку - з 17-00 до 23-00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", - додав він.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

15 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по одній з громад Київської області. Значних руйнувань зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури.

17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України. Було зафіксовано 5 ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі в Дніпропетровській і Сумській областях. Сотні населених пунктів знеструмлені в результаті атаки.

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