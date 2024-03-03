Він відреагував на російські удари по Одесі та Курахове.

З початку останнього тижня російська загарбницька армія використала проти України майже 400 керованих авіабомб, понад 50 дронів типу "Shahed" та більш як 40 ракет.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні до українців, опублікованому в Telegram. Він висловив співчуття рідним людей, які загинули внаслідок влучання дрона в будинок в Одесі.

"І сьогодні весь день тривала рятувальна робота в Одесі, на місці влучання "шахеда" в будинок. Діставали тіла дітей з-під завалів. Станом на цей час відомо про 12 загиблих, серед них пʼять дітей. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятьох людей вдалося врятувати", - сказав Зеленський.

Також президент відреагував на російський удар по місту Курахове в Донецькій області. "Керованою авіабомбою, яка влучила просто в дах одного з будинків. Без якоїсь іншої мети, окрім терору. Щонайменше 16 людей поранені, кожному надається необхідна допомога. І це лише два такі удари", - додав він.

Зеленський зазначив, що жодна держава у Європі не змогла б наодинці витримати такий тиск, таке зло - тому важливо, щоб всі міжнародні лідери та організації трималися разом і жорстко реагували на дії агресора.

"Не хоче Путін ніякого миру - він хоче тільки війни та смерті. Йому все одно, кого вбивати. Головна мета - знищувати. Спочатку Україну та українців. А потім вас, шановні партнери", - сказав президент.

Удари по Одесі та Курахове: що відомо

У ніч на 2 березня російські окупанти запустили по Одеській області безпілотні літальні апарати, один з них влучив у багатоповерхівку, майже повністю зруйнувавши під'їзд.

Рятувальна операція в Одесі завершилася лише зараз. Загинули 12 людей, серед яких пʼятеро маленьких дітей: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та 9-річний Сергій.

3 березня російська загарбницька армія вдарила керованою авіабомбою по центру міста Курахове. Військова адміністрація повідомила про 16 постраждалих та пошкодження щонайменше 15 багатоповерхівок.

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