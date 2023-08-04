Зазначається, що частина ракет, випущених російськими курсантами, впала на території самої Росії.

Росія почала відчувати нестачу льотчиків і почала залучати до війни курсантів-пілотів. Вони відпрацьовують практичні стрільби ракетними ударами по території України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що починаючи з серпня, курсанти льотних училищ РФ проводять практичні стрільби з вертольотів некерованими ракетами по громадах Сумської області.

"При цьому у звʼязку з низьким професійним рівнем частина ракет поцілила по об’єктах на території країни-агресора. Фактично окупанти готують вчорашніх підлітків до війни проти України і змушують їх тренуватись на мирному населенні, навмисно надаючи їм некеровані ракети", – наголосили в ЦНС.

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Війна в Україні: важливі новини

Українські військові задіяли нові резерви у контрнаступі на півдні України. Сили оборони прагнуть просунутися в районі Роботиного Запорізької області. Цей населений пункт знаходиться у менш ніж 1,5 милі (2,4 км) від основної лінії оборони окупантів.

Крім того, стало відомо, скільки грошей Україна витрачає на війну. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на підтримку ЗСУ у відсічі російської агресії держава витрачає біля 2 трлн гривень на рік.

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