За даними спостерігачів місії, порушення тиші пов'язане з так званими "навчаннями" терористів, які заборонено проводити на лінії розмежування.

За добу, 7 вересня, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували понад 1500 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

У Донецькій області бойовики здійснили 1090 порушень тиші. В основному вони вели обстріли в районі населеного пункту Зернове. За даними спостерігачів місії, порушення тиші пов'язане з так званими "навчаннями" терористів, які заборонено проводити на лінії розмежування.

"Майже всі порушення режиму припинення вогню відбулися в районі на північний захід від н.п. Зернове, за оцінкою, в рамках навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки в порушення рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, що забороняє проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області представники місії зафіксували 476 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 47 вибухів. При цьому 1 вибух стався в повітрі, а 46 є невизначеного походження.

Всі порушення в Луганській області зафіксували в районі ділянки розведення в районі Золотого.

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Порушення бойовиками домовленостей на Донбасі

На Донбасі спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували військову техніку окупантів, розміщену з порушенням лінії відведення.

Про це повідомляє Українська сторона Спільного центру з контролю і координації з питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 7 вересня.

Так, під час моніторингу відведення озброєння Місія ОБСЄ зафіксувала поблизу населеного пункту Новоселівка 13 танків T-72, три самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і сім одиниць бойових машин піхоти (БМП-1), які розміщені з порушенням лінії відведення.

Крім того, поблизу житлового району в населеному пункті Дебальцеве виявлений один бронетранспортер типу МТ-ЛБ.

Як повідомляв УНІАН, на Донбасі в середу, 8 вересня, в результаті обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Автор: Денис Прядко