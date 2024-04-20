Військовий зазначив, що росіяни можуть натиснути на окремих ділянках фронту.

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що не бачить високої ймовірності масштабного обвалу фронту.

Як зазначив Жорін у Telegram, формулювання "обвал фронту" не є зовсім коректним, але розслаблятися не можна.

"Незважаючи на різні не дуже оптимістичні новини останнім часом, я не бачу високої вірогідності прям масштабного "обвалу фронту" - зараз часто використовують таке формулювання, хоч воно і не зовсім коректне. Ну звісно, якщо ми всі розслабимось і забʼємо - то може бути, але, при адекватному розкладі, навряд", - зазначив він.

Жорін додав, що росіяни можуть продавити окремі ділянки фронту при накопиченні відповідної кількості сил та засобів. Росіяни вміють вперто тиснути там, де визначають для себе пріоритети.

"На таких ділянках вони не жаліють жодних ресурсів, і десятки тисяч загиблих це теж не привід зупинитись. Саме за рахунок такого "підходу" вони можуть мати успіх. І будуть таку тактику використовувати далі - не лише на сході, наприклад, а й на інших напрямках, в тому числі на кордоні", - заявив Жорін.

Новий наступ РФ: про що йдеться

Раніше про підготовку Росії до нового великого наступу повідомляли ряд ЗМІ. Зокрема, The Economist писало про те, що підготовка РФ триває і Україні потрібно краще поставитися до будівництва лінії укріплень та мобілізувати більше людей.

Натомість Politico зазначає, що фронт на російсько-українській війні може обвалитися, якщо Київ не отримає від Заходу всю необхідну допомогу, не знайде спосіб протидіяти російським КАБам та не мобілізує достатню кількість людей.

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