Місто регулярно потерпає від ракетних обстрілів з боку ворога.

Одеса з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну готова до опору, незважаючи на ворожі спроби залякати місто.

Про це заявила "РБК-Україна" начальниця прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ракетні обстріли міста були передбачувані, тому жителів просили не ігнорувати повітряну тривогу. Одесити, додає вона, вже визначилися зі своїм ставленням до Росії.

"Ця емпатія, яка одеситам дуже властива, вона вже налаштувала на огидне сприйняття росіян, що це ніякі не "брати" і не "визволителі". Ну і коли до тебе в будинок з ракетами в прямому сенсі приходить ворожий "привіт", ти розумієш, що брати так не чинять", - каже вона.

Дії агресора щодо Одеси Гуменюк назвала елементом гібридної війни: з одного боку над головою не рвуться снаряди постійно, з іншого - розумієш, що "прилетіти" може в будь-який момент.

Говорячи про ситуацію з Придністров'ям, спікер висловила сумнів, що ворог зважиться нападати звідти.

"Але ми все одно готові, Сили оборони на місці, оборонні рубежі створені. Одесу захищають основні сили, також у нас є розрахунки по резервах, які готові підключитися при необхідності. По територіальній обороні настільки великий наплив бажаючих, що нам довелося розгорнути ще одну бригаду, хоча спочатку це не передбачалося. І навіть після цього у нас ще є дуже багато бажаючих", - розповіла вона.

Ракетний удар Росії по Одеській області 16 травня

Як повідомляв УНІАН, 16 травня по Одеській області російські окупанти завдали ракетного удару, постраждали чотири людини, в числі яких-5-річна дитина.

Через удар сталася пожежа, площа руйнування - близько 500 кв. м. Обстріл здійснений літаками стратегічної авіації. Спочатку повідомлялося про поразку об'єкта туристичної інфраструктури і кілька сусідніх приватних будівель.