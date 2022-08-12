Чоловікові загрожують виправні роботи або тюремний термін.

Національна поліція в Одесі заарештувала громадянина України, який активно виправдовував російську агресію та окупацію територій нашої країни. Він також чекав ворожого параду в Києві і погрожував розправою всім, хто виступав проти РФ.

Одесит вів Telegram-канал, де створював публікації на користь Росії. У своїх повідомленнях він виправдовував збройну агресію противника в Україні. Чоловік також багато писав про близький парад РФ у захопленому Києві. А всім незгодним одесит погрожував каральними діями після уявної окупації столиці держави.

Правопорушнику повідомили про підозру у виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Це порушення передбачено ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Тепер любителю "русского міра" загрожують виправні роботи терміном до двох років або ж до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, на Харківщині Служба безпеки України нейтралізувала угруповання диверсантів. До нього входили колишні співробітники правоохоронних органів. Вони збирали дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та розташування об'єктів критичної інфраструктури.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: