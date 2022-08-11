Протягом останнього тижня викрито більше 60 зрадників і колаборантів.

Служба безпеки України нейтралізувала російських диверсантів і передала Збройним силам понад 700 координат для вогневого ураження окупантів на східному фронті.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Під час масштабних оперативних дій на Харківщині протягом останнього тижня викрито більше 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ. У результаті спецоперацій вдалося отримати і передати підрозділам ЗСУ понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників", - йдеться у повідомленні.

Так співробітники Служби безпеки нейтралізували диверсантів, серед яких були колишні правоохоронці. Зловмисники збирали розвіддані про розташування українських військ та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури регіону. Для одержання відповідної інформації проводили візуальне спостереження, застосовували засоби фото-, відеофіксації, а також діставали відомості через особисті зв’язки.

"Комунікацію зі своїми російськими "кураторами" підтримували через заздалегідь відпрацьовані закриті канали зв’язку. Отримані матеріали окупанти використовували для масованих ракетно-артилерійських обстрілів Харківщини. Ще одним ворожим завданням російської агентури була підготовка до активних диверсійних дій, у тому числі вибухів на території обласного центру. Співробітники СБУ затримали зловмисників під час передачі загарбникам закритої інформації з прифронтової території. Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти державної безпеки України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - зазначили в СБУ.

Також під час проведення спецоперації встановлено місцезнаходження ворожих схронів з бойовими засобами ураження. З них вилучено реактивні протитанкові гранати, автоматичну зброю, снайперські гвинтівки та протипіхотні міни МОН-90.

Виявлений арсенал планували використати російські диверсанти для вчинення диверсій у прикордонних районах Харківщини.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня поблизу кордону з Білоруссю прикордонники спільно з поліцейськими, вибухотехніками та кінологами виявили схрон зброї, який залишили російські окупанти. Крім боєприпасів, у схроні був одяг військовослужбовців збройних сил РФ.

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