Нині облаштовуються місця захисту кордону, у тому числі зводяться укриття для українських військових з метою забезпечення контролю на усіх основних напрямках.

Наразі класичної охорони кордону у Київській, Чернігівській та Сумській областях України не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко на брифінгу в Українському медіацентрі.

"Як відомо, російські окупанти на окремих напрямках під тиском Збройних сил України були вимушені відійти, і прикордонники поступово починають заходи, разом зі ЗСУ з відновлення контролю за кордоном", - сказав Демченко.

Він зазначив, що у Київській, Чернігівській та Сумській областях українські військовослужбовці вже вийшли у ті місця дислокації, де перебувають прикордонні відділення, і там вже піднято державні прапори.

"На цей час групами відбувається обстеження прикордонної території, оскільки залишається небезпека мінування, роботи диверсійно-розвідувальних груп, і ми не маємо наражати на небезпеку наших військовослужбовців і військовослужбовців Збройних сил України", - додав Демченко.

За його словами, відповідна робота поступово продовжується, аби на усіх ділянках прикордонники вийшли на усі лінії державного кордону.

"Ми бачимо, що певні угруповання залишаються навпроти нашого кордону - навпроти Сумської області, Чернігівської області, і не виключена робота диверсійно-розвідувальних груп, обстрілів з суміжної території. Тому класичної охорони кордону на цю мить не буде, а буде облаштування необхідних місць для того, щоб були і укриття для військовослужбовців, і можливість забезпечення контролю на усіх основних напрямках", - підсумував речник ДПСУ.

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