Через атаку постраждала сімейна пара, чоловік загинув.

Російські окупанти продовжують тероризувати звільнені території Херсонщини обстрілами. В результаті вчорашніх ударів по селу Республіканець постраждала сімейна пара. Чоловік загинув, а жінку доставили в лікарню з важкими пораненнями.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі, село Республіканець Милівської громади рашисти обстріляли з танків. Чоловік з сімейної пари загинув на місці, а його дружина отримала серйозні травми.

"Постраждалу жінку з важкими пораненнями доставили в лікарню в Кривому Розі. Зараз вона знаходиться в реанімаційному відділенні, їй надається необхідна медична допомога", — додав Янушевич.

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Обстріли Херсонщини: остання інформація

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, станом на 28 листопада окупанти 258 разів вдарили по звільненій території Херсонщини. Атаки здійснили по 30 населених пунктах.

З тих пір статистика зросла, наприклад, за добу 1 грудня рашисти 34 рази обстріляли територію регіону. В результаті загинула одна людина, а ще двоє отримали поранення.

Сьогодні, 4 грудня, росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона та населених пунктах в області. Для обстрілів ворог використовував РСЗВ, танки, міномети та артилерію. Жертвами виявилися троє людей — одна загинула, а решта поранені.

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