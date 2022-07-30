Щодо російського ката вже розпочато всі необхідні юридичні процедури.

Російський окупант, який закатував до смерті українського військовополоненого, вже не може почуватися себе безпечно навіть на території РФ.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Поки він перебуває на території РФ, ми його не дістанемо юридично, але, наскільки мені відомо, зараз розпочались процеси, коли ця особа точно не може себе почувати безпечно навіть на території РФ. Це вже не юридичні моменти. Конкретика мені невідома, але знаю, що дуже багато людей оголосили винагороду за знищення цієї особи", - сказав він.

Також він додав, що щодо російського ката вже розпочато всі необхідні юридичні процедури.

"В юридичному сенсі було відкрито кримінальне провадження. Ми знаємо абсолютно все про цю людину. В юридичному сенсі запити надіслані до наших міжнародників, вже є реакція від них, вони в юридичному сенсі запустили процеси. Я впевнений, що це призведе до юридичного засудження, тобто ця особа має пройти максимально швидко процедуру судового розгляду, засудження в українському суді. Я впевнений, що це стане складовою майбутнього міжнародного кримінального трибуналу, який розгляне всі юридичні аспекти початку війни РФ проти України, це буде одним із доказів", - сказав він.

Нагадаємо, російські пропагандисти виклали в соцмережах відео вбивства українського військовополоненого. На опублікованих кадрах російський окупант відрізає геніталії українському воїну канцелярським ножем. Особу самого ката в соцмережах оперативно встановили.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, Росія є країною людожерів та катів, які не зможуть уникнути кари в майбутньому.

"Російські пропагандисти із захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - пише Подоляк.

Вас також можуть зацікавити новини: