В Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

ЗСУ на півдні України за добу знищили 66 російських окупантів та уразили п'ять ворожих опорних пунктів.

Про це інформує Оперативне командування "Південь" в своєму Facebook.

Повідомляється, що нашою авіацією нанесено 5 ударів по ворогу. Парами штурмовиків та бомбардувальником уражено 3 ворожих опорних пункти, гелікоптерними парами - ще 2 навколо сіл Бериславського та Херсонського районів.

Загалом ракетно-артилерійськими підрозділами за бойовий день виконано 271 вогневе завдання.

"Загальні ж підтверджені втрати ворога складають: 66 рашистів, 3 танки Т-72, 3 гусеничних мінних загороджувачі, 2 гаубиці "Мста-С", самохідна гаубиця "Гвоздика", мінометний комплекс "Сані", 3 одиниці автотехніки", - сказано у зведенні.

Також повідомляється, що в Чорнобаївці та Білогірці знищено звичайний і польовий склад боєприпасів.

Як повідомляв УНІАН, українські військові з початку повномасштабної війни ліквідували понад 40 тисяч окупантів.

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