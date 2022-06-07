Ворог зазнав втрат і відійшов.

Сьогодні, 7 червня, окупанти здійснили кілька атак у Луганській області. Вони провели штурми на Бахмутському напрямку, в районі Світлодарська та біля Нагірного. Напади були невдалими: ЗСУ впоралися з обороною і знищили частину особового складу ворога.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На Бахмутському напрямку українські воїни успішно стримують штурмові дії в районі населеного пункту Комишуваха. Також, безуспішними виявилися ворожі спроби штурму у напрямку Світлодарська та Вуглегірської ТЕС", — сказано у свіжому зведенні від Генштабу.

Ще один напад окупанти здійснили біля Нагірного. Українські захисники зустріли ворога інтенсивним вогнем. В результаті битви противник зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції.

Нагадаємо, нещодавно радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що окупанти повільно просуваються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ. Вони прагнуть оточити угруповання українських захисників на Луганщині. Арестович також спрогнозував швидке оточення Слов'янська і потенційне взяття Святогірська.

Тим часом у Сєвєродонецьку тривають вуличні бої. Згідно із заявою аналітиків з американського Інституту вивчення війни, контроль над містом часто переходить з рук в руки. За словами президента Володимира Зеленського, українські захисники утримують позиції. А рішення про їх відступ з Сєвєродонецька буде прийматися в залежності від ситуації.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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