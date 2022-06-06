Він озвучив свої прогнози на найближчий тиждень.

Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що майбутній тиждень для України буде вкрай важким.

Причини він озвучив в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним.

За його даними, російські війська просуваються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ, захоплення якої дозволить окупантам заблокувати угруповання Збройних сил України в Луганській області.

"Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони йдуть повільно, але йдуть. І є нехила ймовірність, що вони її переріжуть (...) Якщо зараз закриють "казанок", то вийде другий Маріуполь", - сказав Арестович, додавши, що від Ізюма до Попасної зосереджена половина російських військ в Україні, це близько 35-40 тисяч.

Також він повідомив, що Слов'янськ вже через тиждень може бути взятий в облогу, а Лиманському угрупованню противника швидше за все вдасться захопити Святогірськ.

"Вже впритул наближається облога Слов'янська. А наші війська північніше Сіверського Дінця будуть або розгромлені, або відійдуть на південний берег", - зазначив радник глави ОП.

Раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові зараз не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.

Вас також можуть зацікавити новини: