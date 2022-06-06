Радник голови офісу президента Олексій Арестович заявив, що майбутній тиждень для України буде вкрай важким.
Причини він озвучив в інтерв'ю з російським правозахисником Марком Фейгіним.
За його даними, російські війська просуваються в напрямку траси Бахмут-Лисичанськ, захоплення якої дозволить окупантам заблокувати угруповання Збройних сил України в Луганській області.
"Просуваються там. Нам не вдається їх зупинити. Вони йдуть повільно, але йдуть. І є нехила ймовірність, що вони її переріжуть (...) Якщо зараз закриють "казанок", то вийде другий Маріуполь", - сказав Арестович, додавши, що від Ізюма до Попасної зосереджена половина російських військ в Україні, це близько 35-40 тисяч.
Також він повідомив, що Слов'янськ вже через тиждень може бути взятий в облогу, а Лиманському угрупованню противника швидше за все вдасться захопити Святогірськ.
"Вже впритул наближається облога Слов'янська. А наші війська північніше Сіверського Дінця будуть або розгромлені, або відійдуть на південний берег", - зазначив радник глави ОП.
Раніше голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські військові зараз не контролюють трасу Лисичанськ-Бахмут, але повністю її прострілюють.
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