Ситуація непроста, але українські військові утримують позиції.

Президент України Володимир Зеленський розповів, чи будуть відводитися війська з Сєвєродонецька. Рішення щодо цього міста ухвалюватимуть залежно від розвитку ситуації, вона непроста, але українські військові утримують позиції, зазначив він.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

За словами Зеленського, ситуація на сході складна, у чому він особисто переконався, відвідавши вчора передові позиції українських військ у Запорізькій, Донецькій і Луганській областях.

"Ситуацію на Сєвєродонецькому напрямі ми тримаємо. Їх більше, вони потужніші, однак у нас є всі шанси боротися на цьому напрямі", - сказав він.

Президент зазначив, що в Сєвєродонецьку залишилося 10-15% населення, та додав, що схожа ситуація і в Лисичанську, що на Луганщині.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи не доцільніше відвести українські сили із Сєвєродонецька на кращі позиції, глава держави зазначив, що потім повернутися на ці позиції може бути дорожче з погляду втрат.

За його словами, рішення щодо Сєвєродонецька ухвалюватимуть залежно від розвитку ситуації, зараз вона непроста, але українські військові утримують позиції.

"У мене, як у президента держави, що воює, пріоритет лише один – це війна, і як війну перетворити на мир, на нашу перемогу. Я задля цього роблю абсолютно все", - наголосив він.

Зеленський також уточнив, що війна з російським агресором триває, тому не варто готувати ворога, розповідаючи, де та скільки в України військових і техніки. Однак, на його думку, українське суспільство та міжнародна спільнота мають знати правду про те, що відбувається на фронті, хто кого вбиває й катує.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що командир батальйону "Свобода" назвав умову для утримання Сєвєродонецька.

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