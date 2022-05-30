Військова складова взяття Сєвєродонецька не має першорядного значення, проте ворог не враховуватиме жодних втрат при спробах здобути політичну перемогу у результаті падіння міста.

Взяття Сєвєродонецька грає політичну роль, окупанти намагатимуться захопити його будь-якою ціною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в ефірі телемарафону висловив військовий експерт Олег Жданов.

"У трикутнику Слав’янськ – Сєвєродонецьк – Світлодарська дуга фактично зупинене просування ворога. Виняток – Сєвєродонецьк, де йде атака. Наступ на Ізюм зупинений. У районі Попасної російські війська відсунуті в бік, подалі від дороги Лисичанськ – Бахмут, хоча вони і намагаються відновити наступ на цій ділянці. Зараз вони намагаються оточити наші війська у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Загроза оточення буде залишатись, допоки російські війська не буде відбито хоча б до Сіверського Дінця. Сєвєродонецьк сьогодні вже грає чисто політичну роль, воєнна складова на другому місці. Тож вони не враховуватимуть жодних втрат і намагатимуться взяти місто будь-якою ціною", - сказав Жданов.

Як повідомляв УНІАН, бойові дії на сході країни досягли максимальної інтенсивності. За даними Міноборони, одночасно окупанти здійснюють штурм на декількох напрямках.

"Найзапекліші бої точаться на Сєвєродонецькому, Бахмутському і Курахівському напрямках", - сказав речник міністерства.

Він додав, що ворог з метою посилення військ та відновлення втрат знімає застаріле озброєння і військову техніку.

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