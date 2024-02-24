Також спостерігалася активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках.

Ввечері в суботу, 24 лютого, було зафіксовано рух ворожих "Шахедів" із Запорізької області. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

О 21:00 стало відомо про рух ударних БпЛА із Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини. Згодом "Шахеди" спостерігалися у Дніпропетровській області, вони рухалися у північному напрямку. Пізніше загроза "Шахедів" поширилася на Полтавщину.

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Відео дня

Оновлено о 00:01: "Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Запоріжжя.

Оновлено о 23:48: "Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на Дніпро.

Оновлено о 23:37: БпЛА на Сумщині – продовжує рух на північ. "Шахеди" на Дніпропетровщині – курсом на північний схід.

Оновлено о 23:29: БпЛА на Харківщині – курсом на Харків. "Шахеди" на Сумщині – рухаються курсом на північ. "Шахеди" на межі Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської областей – курсом на схід.

Оновлено о 23:25: Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

Оновлено о 23:20: Ворожі БпЛА на Миколаївщині, рухаються на Кіровоградщину. БпЛА на Полтавщині – у напрямку Харківщини та Сумщини.

Останні атаки РФ по Україні

11 лютого РФ атакувала Україну дронами, у кількох областях лунали вибухи.

Зокрема, було зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БпЛА "Шахед" з району полігону Чауда у Криму.

9 лютого ввечері окупанти також атакували Україну "Шахедами". Загарбники завдали ударів дронами-камікадзе по Харкову.

Три БпЛА влучили по Немишлянському району міста. Було зруйновано об'єкт критичної інфраструктури та понад 15 житлових будинків, виникла масштабна пожежа.

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