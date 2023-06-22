В ОП попереджають про готовність Кремля влаштувати зону суцільної катастрофи на півдні України.

Російські окупанти намагалися зруйнувати дамбу в Кривому Розі за допомогою гіперзвукових ракет "Кинджал". Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, Росія прагне зберегти за собою захоплені українські території за всяку ціну. Одним із способів домогтися цього є створення безлюдної санітарної зони, "зафіксованої на наступні роки".

"До цієї стратегії відносяться і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", – написав Подоляк.

Відео дня

При цьому радник голови ОП не уточнив, чи має він на увазі ракетні удари по дамбі під час осіннього наступу ЗСУ на Херсон, або удари "Кинджалів" минулої ночі.

Як раніше сьогодні заявили в прес-службі Повітряних сил ЗСУ, вночі противник випустив по українській території три ракети "Кинджал". Куди саме летіли ракети, не уточнюється. Однак військові кажуть, що їхні цілі були якраз у Дніпропетровській області, до якої входить і Кривий Ріг.

Удари по Криворізькій дамбі у 2022 році

14 вересня минулого року, коли ЗСУ активно наступали на правому березі Херсонської області, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по дамбі Карачунівського водосховища. В результаті значно піднявся рівень води в річці Інгулець, що ускладнило просування ЗСУ в бік Херсона.

Фактично тоді мало місце те саме явище, що і після руйнування Каховської греблі на початку червня 2023 року, але в меншому масштабі. Тоді витік вдалося відносно швидко зупинити, тому затоплення виявилося відносно помірним, якщо порівнювати з повінню після руйнування Каховської ГЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: