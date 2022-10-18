Про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

Російські окупанти обстріляли прикордонний населений пункт Середина-Буда на Сумщині з артилерії та автоматичного гранатомету, горіли два будинки .

Про це у Facebook повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 15:45 до 16:30 повідомили про обстріл населеного пункту Середина-Буда. Спостерігачі зафіксували 4 приходи, імовірно зі ствольної артилерії, 5 черг по 3-5 пострілів з АГС, 2 черги з ККВТ, 5 черг зі стрілецької зброї", - сказано в повідомленні.

Відео дня

При цьому зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає, а про втрати серед місцевого населення інформація уточнюється.

Як відомо, нселенний пункт Середина-Буда розташований на кордоні з Росією. 24 лютого був окупований РФ, але 8 квітня був звільнений ЗСУ.

Масовані обстріли РФ України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Зокрема, зафіксовано 5 ударів дронами у Києві. Пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок.

Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині.

Вас також можуть зацікавити новини: