Ситуація на КПВВ ускладнена свавіллям бойовиків / ДПСУ
Бойовики окупаційної адміністрації в ОРДЛО продовжують блокувати дорожні коридори через КПВВ «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».
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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. Про причини блокування російсько-окупаційна влада не повідомляє.
Наголошуэться, що прикордонники несуть службу в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Однак через свавілля окупантів пропуск людей здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке».
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