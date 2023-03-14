Найчастіше російські загарбники викрадають автомобілі преміум-класу й нові з автосалонів на тимчасово окупованій території.

Окупанти складують на Запорізькій АЕС викрадені у жителів Енергодара й сусідніх селищ автівки, таке враження, що готуються до втечі.

Про це президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"Що стосується вивизення обладнання, то дійсно є такі ознаки. Вони (окупанти - УНІАН) зараз збирають на атомній станції автівки, які були вкрадені в мешканців Енергодару й інших селищ, які поруч знаходяться", - сказав він.

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За словами Котіна, найчастіше російські окупанти викрадають автомобілі преміум-класу й нові з автосалонів на тимчасово окупованій території.

Котін додав, що зараз на атомній станції загарбники накопичили близько 40 автомобілів.

Як зауважив Котін, завезений на АЕС персонал з Росії та окупанти "кучкуються", і є враження, що вони готові у будь-який час лишити місто і саму ЗАЕС.

Захоплення ЗАЕС

Рік тому російські окупанти захопили Запорізьку АЕС. За даними "Енергоатома", окупанти цілеспрямовано перетворюють АЕС на військову базу, мінуючи все навколо.

На АЕС постійно присутні представники корпорації "Росатом", які також допомагають російським військовим. "Росатому" бракує персоналу, позаяк українські патріоти здебільшого відмовляються співпрацювати з окупантами.

Нещодавно загарбники почали вивозити навчальне обладнання з навчально-тренувального центру Запорізької атомної електростанції.

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