Російські загарбники могли застосувати хімічні гранати у Донецькій області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України у Telegram.
Зокрема, російські окупанти, ймовірно, застосували хімічні гранати по позиціях у Майорському районі, стверджує Легіон "Свобода Росії" у складі ЗСУ.
"Легіонери демонструють старі радянські гранати К-51 сльозогінної дії після атаки свинособак. Вони вважаються нелетальною зброєю, проте унеможливлюють опір противника. Боєць, проковтнувши або вдихнувши хімію, не зможе вести вогонь. Для солдата, що у радіусі дії хімічної речовини, зростає ризик потрапити у полон", - йдеться у повідомленні.
У цьому зв'язку, припускається, що захоплення полонених було можливою метою невдалого штурму з боку окупантів.
Хімічна та ядерна небезпека в Україні
Як повідомляв УНІАН, 26 серпня міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники завезли у Мелітополь 10 хімічних лабораторій. Загарбники можуть використати ці лабораторії у тому випадку, якщо на Запорізькій АЕС з'явиться радіаційна небезпека.
В Україні близько 10% бригад екстреної медицини були перенавчені й переформатовані на надання допомоги при хімічній, біологічній та ядерній небезпеці.
Також в МОЗ випустили рекомендації щодо того, що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків ядерної катастрофи.