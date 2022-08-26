Загарбники можуть використати ці лабораторії у тому випадку, якщо на Запорізькій АЕС з'явиться радіаційна небезпека.

Російські загарбники завезли у Мелітополь 10 хімічних лабораторій.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Окупанти завезли до Мелітополя близько 10 хімічних лабораторій. У випадку радіаційної небезпеки на Запорізькій АЕС врятують своє керівництво", - заявив Федоров.

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Відключення ЗАЕС від електрики: що відбувається

25 серпня внаслідок дій окупантів вперше в історії відбулося повне відключення Запорізької атомної електростанції від енергомережі.

Пізніше Запорізька АЕС відновила з'єднання з українською повітряною лінією ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Всі 6 блоків залишилися відключеними від мережі після відновлення лінії електропередач. Також повідомлялося, що , що загарбники перебили останню, четверту лінію сполучення Запорізької АЕС з українською системою.

Нагадаємо, що російські загарбники окупували частину Запорізької області. Зокрема, місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, найбільша АЕС в Європі. Вони неодноразово обстрілювали територію станції та пошкодили ряд об'єктів.

За даними WSJ, росіяни утримують на території станції понад 500 своїх військових, техніку й створюють навколо неї траншеї.

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