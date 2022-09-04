Радник керівника ОП назвав це черговою пропагандою.

Фейк про хімічну зброю в Україні - це чергова спроба росіян виправдати свої масові воєнні злочини.

Про це написав у Тwitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Нові фейки РФ для Женеви…", - зазначив він. Відео дня

Радник керівника ОП нагадав, що росіяни вже поширювали фейки про "брудну ядерну бомбу", "бойових голубів" та "диво-снаряди на ЗАЕС, що розвертаються на 180 градусів".

"Нова серія — "хімічна зброя України". Безумовно, все це — суто пропаганда, якою росіяни хочуть виправдати свої масові воєнні злочини", - наголосив Подоляк.

Як відомо, нещодавно на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські військові потрапили до лікарні з симптомами отруєння. Згодом РФ почала поширювати фейк про нібито застосування Україною хімічної зброї.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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