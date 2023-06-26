Уночі ворог вдарив по Херсонській області забороненими запальними снарядами, спричиняючи значну кількість потужних пожеж.

Російські окупанти шукають нові тактики, як обійти українську протиповітряну оборону, і б’ють зараз переважно по тих регіонах, які вважають "хабами" Збройних сил України. Про це в ефірі телемарафону сказала керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

Відповідаючи на запитання щодо поточної поведінки ворога, вона зауважила: "Ми акцентували увагу на тому, що після такого незрозумілого фіаско в самому запоребриковому царстві (окупанти – УНІАН) будуть шукати перемоги там, де можуть їх досягти. Зокрема, їхній улюблених спосіб – це ракетні і "шахедні" атаки. В принципі, вони до такого саме і вдалися".

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Гуменюк зазначила, що під ударами ворога зараз "переважно ті регіони, які, за їхнім розумінням, є "хабом" резерву, "хабом" сил для війська українського, для Сил оборони, які проводять активні дії".

"Зокрема, тому така увага і Дніпропетровщині, яка межує із Запорізькою областю, яка прифронтова. Така увага Миколаївщині, Одещині, які постачальники ресурсу для Херсонської прифронтової. І саме тому така активізація вогню і по Херсонщині", - сказала речниця.

Вона розповіла, що уночі ворог вдарив по Херсонській області забороненими запальними снарядами, спричиняючи значну кількість потужних пожеж.

Також на запитання щодо роботи української ППО, Гуменюк зауважила, що на чергуванні у Чорному морі знаходився ворожий підводний ракетоносій, пуск із якого виявляти складніше.

"Ворог вишукує нову тактику, намагається знайти спосіб, як обійти сили протиповітряної оборони. І часто випускаються ракети іншими траєкторіями, ускладненими, використовуючи інші висоти їх польоту. Також змішана атака, коли випускаються і ракети приховано, і "шахеди". В тому сенсі, що під час грози вони заходять з різних напрямків, хоча потім акумулюються над морем безпосередньо", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що виявлення проходу таких цілей над морем ускладнене, і потім вони з’являються над узбережжям.

"Саме тому така робота для сил протиповітряної оборони складна. Але все ж таки досить результативна", - сказала речниця.

Атака по Україні сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 червня російські окупанти вдалася до комбінованого удару по території України. Силами протиповітряної оборони було знищено 13 повітряних цілей.

Було здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" з підводного човна у Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 зі східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети "Калібр" та сім "Шахедів".

Також з північного напрямку Росія запустила чотири безпілотника невстановленого типу: усі їх було знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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