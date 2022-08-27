Окрім цього, ворог нарощує засоби радіоелектронної розвідки.

Російські окупанти нарощують сили на двох напрямках. А на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Про це йдеться у новому зведенні від Генштабу ЗСУ.

"Розпочалася сто вісімдесят пʼята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню", - йдеться у повідомленні.

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На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки ворога.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України. Із ствольної артилерії обстріляв район села Товстодубове Сумської області", - повідомили у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що полковник ЗСУ назвав єдину умову для повної деокупації України до кінця року.

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