Російські окупанти почали вигадувати власні лайфхаки, щоб не померти на війні в Україні. Вони насипають пісок в паливну систему танків, і після цього техніка не заводиться.
Про новий спосіб рашистів зберегти своє життя стало відомо з перехоплення, яке опублікувала Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі.
"Бійці пісок сиплять в паливну систему, в танки, щоб не йти в атаку! Я тупі накази не виконую, я відмовляюся просто! Ось я тобі про Пологи розповідав, коли ми там сиділи. Коли нас там кришили, як кошенят, бл*ядь. Він же, бл*дь, відправляв мене на танки, бл*дь, дебіла шматок. Я на*єр послав просто і все...", — заявив окупант своєму товаришеві.
Співрозмовник спочатку сказав, що нікому не можна довіряти. А потім здивувався і запитав, Чи не карають за невиконання наказу. Перший окупант підтвердив: "Нічого не буде".
Нагадаємо, росіяни придумують найрізноманітніші способи уникнути бойових дій і виїхати з війни. Згідно з одним з попередніх перехоплень СБУ, вони навіть готові забивати собі в тіло осколки.
Війна Російської Федерації проти України
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