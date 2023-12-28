Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

Військове керівництво держави-агресора Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначається, таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України.

"Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР поінформували, що з метою продовження інтенсивних бойових дій у 2024 році Росія також намагається посилити боєздатність штурмових підрозділів, куди, зокрема, зганяють чоловіків із окупованих територій України.

"Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік ― підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на півдні", - заявили в розвідці.

Два найбільших страхи кремлівських вождів

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький озвучив дві найбільших фобії кремлівських вождів.

"Найбільше чого вони бояться? Дуже просто, двох речей. Перше - це зміна режиму в Москві. І друге - це фрагментація або розпад РФ. Відповідно, для того, щоб це зберегти, Росія й проводить таку політику, яка є на сьогодні", - заявив Скібіцький.

Також він зазначив, що завданнями Росії у війні проти України на 2024 рік залишаються вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей та збереження контролю над усіма тимчасово окупованими українськими територіями.

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