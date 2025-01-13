Окупанти не прорвалися в Куп'янськ і вдруге провалили накази своїх генералів, - Федоренко

Хоч напрямок і залишається важким, ЗСУ вдається ефективно і скоординовано відбивати російські штурми.

Російських окупантів немає у Купʼянську Лівобережному та Купʼянську Вузловому. Про це заявив командир Батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "АХІЛЛЕС" 92 ОШБр ім. кошового отамана Сірка Юрій Федоренко в інтерв'ю Українському радіо.

За його словами, наразі підрозділ продовжує виконувати завдання на двох відтинках одночасно. Перший — це Харківська область, село Глибоке. Ситуація на цій ділянці без змін, Силам оборони вдається своєчасно виявляти, громити ворога і не допускати можливості проходження через наші бойові порядки.

Що стосується лінії державного кордону, де не відбуваються зараз активні бойові дії в Харківській області, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп продовжує залишатися високою, але їх своєчасно виявляють і нищать. Ініціатива повною мірою є в руках Сил оборони.

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"Другий напрям, де ми виконуємо завдання, - Куп'янщина - є дуже зараз складним. Із чим це пов'язано? З тим, що ворогу визначали завдання до 1 листопада оволодіти Купʼянськом Лівобережним та Куп'янськом Вузловим. Противник не зміг виконати це завдання, далі були перенесені терміни до Нового року. Як наслідок, до противника приїжджало їхнє керівництво, російські окупаційні генерали, які перевіряли особовий склад, ставили до строю всіх, хто може тримати в руках зброю. Також додавалися додаткові резерви як техніки, так і живої сили для того, щоб нарощувати зусилля і спробувати все-таки виконати це завдання до Нового року. На сьогоднішній день противника у Купʼянську Лівобережному та Купʼянську Вузловому немає, незважаючи на постійні спроби туди пройти", - сказав Федоренко.

Як зазначив військовий, останній місяць противник успіху не має. З Колесниківського лісу Силам оборони майже повною мірою вдалося вибити ворога. Якщо казати про території вниз за течією ще - Загризове і напрямок Лозової - там противник за останній період мав часткові успіхи, але також на поточний момент призупинений.

"Тактика противника - це "броня", тобто броньована техніка, яку він застосовує в кількості від 5 до 20 одиниць в моменті. Спереду рухається танк із тралом, з одним завданням - зняти мінні загородження. Інші машини прикривають вогневою міццю своїх гармат, а також важкокаліберних кулеметів, зверху яких знаходиться штурмова піхота від п'яти піхотинців. Тобто за один раз противник може переміщати 30-50 піхотинців. Завдання єдине - максимально швидко дійти до передньої лінії боєзіткнення або прорвати наші бойові порядки, спішити піхоту, відтягнути техніку. Піхота перегруповується і потім намагається вибивати Сили оборони із займаних позицій", - пояснив Федоренко.

Військовий також додав, що останні два штурми, які чинив противник, призвели до того, що ворог втратив після першого штурму 50% своєї техніки. Вся жива сила була знищена протягом 3,5 годин. Це більше 40 піхотинців.

Другий накат противника — це 5 одиниць техніки: 4 з них спалив батальйон "АХІЛЛЕС", штурмова піхота була знищена частково ще на підступах. На самій бронемашині були вдалі "зальоти", решта була добита під час намагання зайняти вихідні позиції. Федоренко підсумував, що ЗСУ вдається достатньо активно не просто зривати противнику терміни просування, а й утримувати нашу землю.

Війна в Україні - новини

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявляв, що окупанти не намагаються штурмувати Покровськ та Мирноград, а прагнуть обійти їх по малих населених пунктах, здебільшого на південь від цих міст. Трегубов зазначив, що зараз бої ідуть в передмістях. За його словами, росіяни сподіваються, що українські Сили оборони відійдуть з міста, щоб не опинитися в оточенні, однак зараз, за його словами, такої загрози не існує.

Генерал армії України у відставці Микола Маломуж зазначав, що Володимир Путін, ймовірно, планує завершити операцію з оточення Покровська до інавгурації Дональда Трампа, запланованої на 20 січня.

Також у Дніпропетровській ОВА попереджали, що лінія фронту наблизилася до кордонів Дніпропетровської області. Через це російські окупанти можуть здійснювати обстріли керованими авіабомбами та артилерією.

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