Зокрема, з інфекційного відділення Старобільська вивезено все обладнання, надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів та уряду України.

На окупованих територіях росіяни нищать медичну інфраструктуру, вивозять з лікарень обладнання.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зазначаючи, що громадяни на окупованих територіях практично залишаються без медичних послуг.

Зокрема, з інфекційного відділення Старобільська (Луганська область) вивезено все обладнання, яке було надане з 2014 року за програмами міжнародних донорів і Уряду України. Серед вивезеного обладнання - апарати ШВЛ, необхідні для критичних випадків захворювання COVID-19.

У приміщенні Пологівської центральної районної лікарні (Запорізька область) облаштовано склад боєприпасів. Персоналу забороняють надавати медичні послуги місцевому населенню.

Олешківська районна лікарня та міська лікарня Голої Пристані вимушено обслуговують потреби ЗС РФ. Медичному персоналу заборонено змінювати постійне місце проживання шляхом евакуації на підконтрольну Україні територію.

Усі без винятку лікарні Балаклії (Харківська область) заповнені пораненими окупантами. Медичний персонал примусово виводиться на роботу. Українські громадяни залишаються без медичної допомоги.

В обласному протитуберкульозному диспансері Вовчанська на Харківщині хворим з відкритою формою туберкульозу відмовили в наданні медичної допомоги та вигнали на вулицю. Приміщення, які використовувались для лікування від інфекційних хвороб, заповнюють пораненими росіянами. Медичний персонал примушують працювати на окупантів.

"При цьому, всі медики проходять процедуру перевірки на поліграфі. Тих, хто не пройшов, примусово відправляють на передову", - повідомила розвідка.

Як повідомляв УНІАН, раніше Маріупольська міська рада заявила, що російські загарбники вивезли з міста частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

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