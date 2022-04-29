У лікарнях міста було 60 апаратів штучної вентиляції легень.

Російські загарбники вивезли з Маріуполя частину вцілілих апаратів штучної вентиляції легень, які вкрай потрібні при лікуванні тяжкохворих пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі з посиланням на маріупольців, які досі перебувають у заблокованому місті.

"Протягом 8 років ми системно розвивали кожну сферу Маріуполя. Особливу увагу приділяли медичному напрямку. Але мало того, що російська армія зруйнувала наше місто та вбила понад 20 тисяч маріупольців, так вони ще почали обкрадати те, що вціліло. Це мародерство та воєнний злочин", - наголосив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Як зазначається, ймовірно, епідемія коронавірусу в Росії, попри офіційні заяви, продовжує набирати обертів.

"Саме тому рашисти крадуть медичне обладнання з українських міст, які заздалегідь забезпечили свої лікарні усім необхідним, в тому числі апаратами ШВЛ. Тільки в маріупольських лікарнях було 60 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз саме це обладнання російські окупанти вивозять на свою територію. Замість того, щоб розвивати свою медицину, Росія обкрадає інших", - заявили в міськраді.

Як повідомляв УНІАН, раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, як у Маріуполі російські окупанти через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані.

А за словами міського голови Вадима Бойченка, росіяни створили чотири фільтраційні табори для жителів Маріуполя, яких депортують до Росії, та піддають цивільне населення різноманітним тортурам. Зокрема, змушують камінням здирати татуювання.

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