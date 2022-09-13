Батьків просять обмежити перебування дітей на вулицях міста.

Російські загарбники обстріляли Нікополь касетними боєприпасами, мешканців міста просять не підходити до підозрілих об'єктів.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram.

"За інформацією ДСНС по місту Нікополь ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган", - заявив Євтушенко. Відео дня

Також він опублікував світлину, як виглядають ці боєприпаси.

"Якщо ви побачите на вулицях елементи подібні зображеним на світлині - не наближайтесь до них, відразу викликайте поліцію та ДСНС", - додав Євтушенко.

За його словами, фахівці займаються усуненням цих боєприпасів з міста.

"Поясніть дітям та обмежте сьогодні їх перебування на вулицях міста", - зазначив Євтушенко.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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