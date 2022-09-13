Нікополь - під постійними обстрілами росіян / t.me/Yevtushenko_E

Російські загарбники обстріляли Нікополь касетними боєприпасами, мешканців міста просять не підходити до підозрілих об'єктів. 

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram. 

"За інформацією ДСНС по місту Нікополь ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган", - заявив Євтушенко. 

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Також він опублікував світлину, як виглядають ці боєприпаси. 

"Якщо ви побачите на вулицях елементи подібні зображеним на світлині - не наближайтесь до них, відразу викликайте поліцію та ДСНС", - додав Євтушенко. 

За його словами, фахівці займаються усуненням цих боєприпасів з міста. 

"Поясніть дітям та обмежте сьогодні їх перебування на вулицях міста", - зазначив Євтушенко. 

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів

А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.

На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян. 

Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.

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