Російські загарбники обстріляли Нікополь касетними боєприпасами, мешканців міста просять не підходити до підозрілих об'єктів.
Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в Telegram.
"За інформацією ДСНС по місту Нікополь ординці застосували касетні боєприпаси РСЗВ "Ураган", - заявив Євтушенко.Відео дня
Також він опублікував світлину, як виглядають ці боєприпаси.
"Якщо ви побачите на вулицях елементи подібні зображеним на світлині - не наближайтесь до них, відразу викликайте поліцію та ДСНС", - додав Євтушенко.
За його словами, фахівці займаються усуненням цих боєприпасів з міста.
"Поясніть дітям та обмежте сьогодні їх перебування на вулицях міста", - зазначив Євтушенко.
Війна в Україні: актуальні дані
Триває контрнаступ ЗСУ на півдні. З початку наступальної операції захисникам вдалося посунути лінію фронту на 12 кілометрів.
А ось український контрнаступ у Харківській області виявився для росіян неприємною несподіванкою. У Пентагоні зауважили, що воїни ЗСУ витиснули велику частину окупантів за межі України і звільнили Ізюм та Куп'янськ.
На деокупованих територіях українські правоохоронці продовжують знаходити катівні та замордованих росіянами громадян.
Раніше в Інституті вивчення війни константували, що контрнаступ ЗСУ переламав хід війни, але бойові дії затягнуться до 2023 року - після стабілізації лінії фронту захисникам доведеться починати нові атаки.