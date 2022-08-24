Інформація щодо постраждалих уточнюється.

В ніч на 24 серпня російські окупанти влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах Запоріжжя.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог знову поцілив в обласний центр. Ракети окупантів влучили в об'єкти інфраструктури у Шевченківському та Комунарському районах. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - написав він.

Старух закликав дотримуватися правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

До цього секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв закликав городян терміново слідувати в укриття.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що Росія може постаратися зробити щось "особливо жорстоке" у День Незалежності України.

Також українців попереджали про високу загрозу ракетних ударів 23-24 серпня.

Про провокації з боку Росії також попереджали у Раді національної безпеки України, а у Національній поліції не виключають активізацію ДРГ.

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