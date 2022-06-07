Відзначається, що техніку перекидають з Іркутської області.

Росія перекидає в Україну системи залпового вогню "Ураган" і 152-мм самохідні артилерійські установки "Гіацинт".

Відео з колоною російської техніки опублікували в мережі. Відзначається також, що техніку перекидають з Іркутської області.

За даними Міноборони України, ця РСЗВ "Ураган" призначена для ураження живої сили, легко броньованої техніки мотопіхотних і танкових підрозділів противника в місцях зосередження і на марші, руйнування командних пунктів, вузлів зв'язку та об'єктів військової промисловості, інфраструктури, дистанційної установки мінних полів.

САУ "Гіацинт" призначена для ураження артилерійських батарей, руйнування оборонних споруд, придушення пунктів управління, знищення живої сили, вогневих засобів, озброєння і військової техніки.

Нагадаємо, росіяни ударили по Харкову з "Смерчів", "Ураганів" і "Градів".

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