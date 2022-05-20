Минулої доби внаслідок обстрілів на Харківщині отримали поранення 3 людини.

За минулу добу російські окупанти із реактивних систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" та "Град" обстріляли Київський район Харкова, Салтівську, Олексіївку.

Про це розказав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі в Дергачах снаряд влучив у приватний будинок, а у селі Мала Данилівка від удару окупантів загорівся гараж та авто.

"Близько п'ятої години ранку горіли 7 гаражів зооветеринарної академії. За попередніми даними, постраждалих немає", - уточнив посадовець.

За його даними, зранку внаслідок обстрілів отримали поранення 3 особи у смт. Шевченкове.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих рубежів. Намагається проводити контратаки. Але безуспішно. Веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА", - розказав Синєгубов та додав, що ворожі обстріли також зафіксували поблизу Руських Тишків.

Нагадаємо, на Харківському напрямку з 5 травня від російських окупантів звільнено вже 23 населених пункти.

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