Російські окупанти підготували для вчителів у ОРДЛО вказівки щодо проведення для школярів пропагандистської лекції 1 вересня.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.
"Кремлівські куратори ОРДЛО підготували вказівки для вчителів з проведення 1 вересня пропагандистської лекції для школярів тимчасово окупованих територій. Так званий документ є збіркою вигаданих подій, що суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду", - наголосили у ЦПД.
До пропагандистської методички увійшли такі тези:
- "український історичний міф" вигадав Михайло Грушевський;
- території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також півострів Крим нібито завжди належали Росії;
- українська мова є штучною, її нав'язували людям силоміць;
- Захід прагне порушити стабільність Росії, проте "спецоперація" завершиться перемогою та звільненням від "терору бандерівців".
"Псевдоісторична методичка спрямована на "промивку мізків" українським дітям та виховання їх в "руському дусі". Тому після звільнення окупованих територій Україна має докласти чимало зусиль, щоб поновити українську систему середньої та вищої освіти", - підсумували у відомстві.
Нагадаємо, дещо раніше конфліктолог пояснив, чому росіяни вірять у брехню Кремля.