У ЦПД заявили, що псевдоісторична методичка спрямована на "промивку мізків" українським дітям та виховання їх в "руському дусі".

Російські окупанти підготували для вчителів у ОРДЛО вказівки щодо проведення для школярів пропагандистської лекції 1 вересня.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації в Telegram.

"Кремлівські куратори ОРДЛО підготували вказівки для вчителів з проведення 1 вересня пропагандистської лекції для школярів тимчасово окупованих територій. Так званий документ є збіркою вигаданих подій, що суперечать не лише історичним фактам, а й здоровому глузду", - наголосили у ЦПД.

Відео дня:

До пропагандистської методички увійшли такі тези:

"український історичний міф" вигадав Михайло Грушевський;

території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Луганської та Донецької областей, а також півострів Крим нібито завжди належали Росії;

українська мова є штучною, її нав'язували людям силоміць;

Захід прагне порушити стабільність Росії, проте "спецоперація" завершиться перемогою та звільненням від "терору бандерівців".

"Псевдоісторична методичка спрямована на "промивку мізків" українським дітям та виховання їх в "руському дусі". Тому після звільнення окупованих територій Україна має докласти чимало зусиль, щоб поновити українську систему середньої та вищої освіти", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, дещо раніше конфліктолог пояснив, чому росіяни вірять у брехню Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: