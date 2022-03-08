Окупанти атакують Маріуполь / скріншот
Російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.
Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.
"Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо", - йдеться у повідомленні.
"Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", - зазначають в штабі.
"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" - додали в штабі.