Українські військові називають такі дії російських окупантів геноцидом.

Російські окупанти почали атаку в напрямку гуманітарного коридору в Маріуполі, не випускаючи людей з міста.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Для евакуації мирних мешканців Маріуполя по єдиному маршруту оборонцями міста було вжито низку заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо", - йдеться у повідомленні.

"Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", - зазначають в штабі.

"Такі дії російських нелюдів є нічим іншим, як геноцидом народу України. Злочини кремлівських окупантів не залишаться безкарними!" - додали в штабі.

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