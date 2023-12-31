Окупаційні війська РФ застосовують репресивні методи проти цивільного населення.

Російські окупанти полюють на українських партизанів на тимчасово окупованих територіях України. Загарбники затримали щонайменше 1500 осіб.

"На от півдня і Сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій", - йдеться у повідомленні Центру національного опору.

Повідомляється, що щонайменше 1500 осіб затримано окупантами. Людей підозрюють у співпраці з українським підпіллям.

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"Тому російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому, проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають", - підсумували в центрі.

Партизани на окупованих територіях України - останні новини

Українське підпілля веде активну підривну діяльність в тилу російської армії. Наприклад, 22 вересня по Севастополю було завдано ракетного удару, і атакований штаб ЧФ РФ.

За відомостями російської сторони, в результаті атаки зник безвісти один окупант. В українській розвідці, в свою чергу, повідомили, що знищено не менше ніж дев'ять загарбників. Пізніше в Силах спецоперацій Збройних сил України поділилися, що після поразки штабу флоту противника "мінусовані" 34 офіцери, в тому числі командувач ЧФ.

Крім того, підпільники постійно зливають різну інфорацію про російських окупантів.

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