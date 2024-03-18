Ця бригада прийшла на допомогу виснаженим силам, які відбивали населений пункт, а тепер обороняють його.

Роботине Запорізької області було найбільшою перемогою українських сил під час невдалого контрнаступу у 2023 році. Восени втомлені українці окопалися і підготувалися до неминучої контратаки Росії.

Як йдеться у матеріалі Forbes, в жовтні виснаженим українським бригадам, які визволяли Роботине, довелося його захищати. Минуло майже півроку, а ті самі бригади все ще там. Лише нещодавно сили почали отримувати певне підкріплення у вигляді 141-ї піхотної бригади - одного з найновіших бойових формувань України.

Про 141-у бригаду відомо дуже мало. Вона була сформована саме тоді, коли на початку червня 2023 року розпочався український наступ. Бригада об’єднує шість стрілецьких батальйонів, у кожному з яких, ймовірно, кілька сотень військовослужбовців.

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Літо й осінь бригада, очевидно, провела на навчаннях. Перші докази того, що підрозділи цього формування розгорнулися на полі бою, з’явилися в суботу, коли воїни опублікували відео удару по російській піхоті одним із безпілотників.

141-й прибула в Роботине у критичний час. Український гарнізон у зруйнованому місті та його околицях майже щоденно відбиває російські атаки. Це роблять втомлені війська. Ба більше, з цього напрямку вивели частину 47 бригади, яку відправили захищати Авдіївку.

В Роботиному залишилися 65 механізована бригада та 82 бригада повітряно-штурмових військ. Обидві бригади перебувають у безперервному бойовому стані дев’ять місяців. Весною, коли ґрунт розм’якшується, єдина танкова рота 82-ї бригади намагається утримати свої 71-тонні танки Challenger 2.

141-ша бригада, очевидно, прибула в Роботине без нових танків. Складається враження, що бригаді бракує допоміжних сил - артилеристів, інженерів і танкістів, - які роблять бригаду механізованою частиною.

141-ша бригада - це, перш за все, піхотне формування. Відсутність важкої техніки є нагадуванням про те, що після великих втрат під час наступу минулого літа українські військові намагаються рівномірно оснастити всі свої бригади танками, бойовими машинами та артилерією.

Однак танки, бойові машини та артилерія насправді не є найнагальнішими потребами Києва. Потрібна піхота.

"В основі всього лежить брак людей", - сказав один командир батальйону The Washington Post минулого місяця.

Цю потребу нова 141-ша бригада частково може задовольнити. Ця бригада є частиною угруповання з трьох нових піхотних бригад, які були сформовані влітку минулого року. Приблизно в той самий час Київ також сформував п’ять, здавалося б, малокомплектних механізованих бригад.

"Хоча 141-ша та інші нові бригади можуть зміцнити українську оборону на кількох ділянках, їх надто мало, щоб повністю замінити втомлені та виснажені бригади, які воювали в наступі 2023 року. Ці підрозділи мають залишатися на передовій, поки політики в Києві нарешті не приймуть новий закон, який міг би мобілізувати сотні тисяч свіжих військових", - пише видання.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав бригади, які тримають оборону на Запорізькому напрямку.

За словами Сирського, оперативна обстановка в цьому районі знаходиться під нашим контролем. Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботине, Вербове, але без особливого успіху.

"Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

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