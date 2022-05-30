Окупанти також розстріляли автівку з волонтерами.

У Сєвєродонецьку тривають бої, ворог просувається всередину міста. Окупанти розстрілюють машини волонтерів та лікарів. Вже відомо про зникнення трьох медиків, їхнє авто знайшли розірваним.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він розповів, що ситуація у Сєвєродонецьку дуже важка. Обстріли не вщухають, рашисти намагаються просуватися всередину міста. Вони нищать усе на своєму шляху. Окупанти розстріляли машину з двома волонтерами. Вони отримали поранення, проте їх вдалося врятувати та відвезти у безпечне місце.

Окрім цього, в Сєвєродонецьку зникли три лікарі. Вдалося знайти тільки їхню машину, передня частина якої розірвана. Зв’язку з медиками ними немає.

"Критична інфраструктура Сєвєродонецька зруйнована, 60 % житлового фонду відновленню не підлягає. Користуватися трасою Лисичанськ – Бахмут небезпечно, використовуємо більш безпечні варіанти щодо евакуації та підвезення гуманітарних вантажів", - додав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Донбасі контрактники РФ ледь не розстріляли генерала, який примушував їх йти в наступ.

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