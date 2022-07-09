За його даними окупанти почали відновлення маріупольського порту як військово-вантажної бази.

В Приморський район Маріуполя прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха-Донецьк.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Така ротація вказує на посилення охорони перш за все в порту в зв'язку з початком його реального відновлення як військово-вантажної бази", - зазначив він.

Крім того Андрющенко зазначив, що за перевіркою повідомлень з чат-боту "Спротив" встановлено шість зрадників, у тому числі одну особу, причетну до корегування вогню та збіру даних для російської артилерії.

"Підтверджено місторозташування двох складів БК окупантів в житлових кварталах. Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, які надійшли на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості "живого щита" для прикриття складів терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки", - закликав Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що відбудова міста коштуватиме понад $14 млрд, а повне його відновлення займе 7-10 років.

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