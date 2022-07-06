При цьому він підкреслив, що остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації.

Відбудова Маріуполя коштуватиме понад $14 млрд, а повне відновлення міста займе 7-10 років.

Про це розповів мер міста Вадим Бойченко.

За його словами, через війну у місті знищено чи пошкоджено 1356 багатоповерхових будинків. Також розбомблено 40% приватних будинків, більшість з яких не підлягає реконструкції.

"Тому у планах – будівництво нових об’єктів. Експерти попередньо оцінюють вартість відновлення інфраструктури у понад $14 млрд для проживання там 220 тис. людей", - повідомив мер.

При цьому він підкреслив, що остаточна цифра буде названа після оцінки зруйнованих будинків після деокупації. За словами Бойченка, про готовність допомагати у відбудові вже заявив Європейський інвестиційний банк та великий український бізнес.

"Співпрацюємо з різними експертами з міст, які були зруйновані під час Другої світової війни. Це Гданськ, Варшава, Дрезден, Роттердам. Вивчаємо їх досвід відбудови. Сподіваємося, що у "плані Маршала" для всієї країни буде окремий розділ для Маріуполя... Вірю, спільно ми відродимо Маріуполь та зробимо його ще кращим", - підсумував Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня у міській раді Маріуполя заявили, що Кремль ще до початку війни мав мету стерти Маріуполь з лиця землі, а також фізично знищити жителів міста.

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