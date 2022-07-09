Такі табори діють в школах, на території спортивних і культурних установ.

Російські окупанти створили не менше 18 "фільтраційних таборів" для українців.

Про це пише The New York Times.

За словами заступника голови Місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, такі табори розташовані на окупованих територіях України та прилеглих до них регіонах РФ. Вони діють в школах, на території спортивних і культурних установ.

Остріан порівняла процес "фільтрації" українців та їх подальше вивезення до Росії з масовими депортаціями сталінського часу.

У США вважають, що російська влада почала готуватися до цього ще до вторгнення в Україну 24 лютого.

Нагадаємо, у Лисичанську окупанти вже почали вивозити людей у фільтраційні табори. Поки відсутня детальна інформація про те, що відбувається в окупованому Лисичанську тому, що в місті немає зв'язку.

Голова ОВА зазначив, що в місті залишилося приблизно 10-12 тисяч осіб. І вже 40-60 тисяч вдалося евакуювати з міста.

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