Окупанти різко змінили плани на весняно-літнього наступу: Селезньов розкрив причину

Сили оборони намагаються обмежити спроможності загарбників вести наступальні дії, у тому числі завдяки знищенню автомобільної техніки, яка дозволяє швидко долати так звану kill-zone.

Активне винищення логістики змусило російських окупантів змінювати початкові плани на весняно-літню наступальну кампанію на фронті. Про це військовий експерт, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сказав в етері на Радіо NV.

"Ворожі логістичні підрозділи в районі Донецька, зокрема, Зугреса, Горлівки не мають можливості безпечно перевозити вантажі військового значення, бо за цими вантажами постійно полюють українські дрони, які долаючи ворожу систему радіоелектронної боротьби, поцілюють саме туди, куди і їх спрямовують", - сказав Селезньов.

Він наголосив, що всі ці удари призводить до серйозних проблем для російських окупантів.

"Поки що рано говорити про колапс логістичної інфраструктури російської армії в прифронтовій зоні, але те, що росіяни зараз мають клопіт і змушені певною мірою трансформувати свої першочергові плани на весняно-літню наступальну кампанію – це очевидно", - наголосив Селезньов.

Він зауважив, що російські загарбники розпочали наступальні дії на декілька тижнів раніше.

"Лише наприкінці квітня на полі бою постане "зеленка", стабілізуються грунти після весняних злив, і цей проміжок часу набагато краще використовувати для проведення масштабних наступальних дій. Ворог стартував набагато раніше. І думаю, одна з причин пов’зана з тим, що ворог зрозумів, що до кінця квітня може втратити левову частину автомобільної техніки, яка забезпечує логістичні перевезення", - зазначив Селезньов.

Він додав, як свідчать зведення Генерального штабу, активно знищується автомобільна техніка ворога, а це свідчить про свідому та раціональну діяльність ЗСУ. Знищується техніка, яка покликана швидко долати вбивчу зону "kill zone" на полі бою. Чим більше знищувати цю техніку, тим більшим буде у ворога брак ресурсів.

"А вже говорити про масштабування, про активізацію бойових дій, незалежно від напрямків, буде у цьому контексті вести мову важко", - сказав Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, 1-й корпус Нацгвардії "Азов" наголосив, що усі логістичні шляхи навколо окупованого Донецька перебувають під дроновим контролем. Російська система повітряного контролю виявилася неефективною в районах Зугреса, Андріївки, Старобешевого, Горлівки, Лисичанська тощо.

Водночас, росіяни перекидають все більше засобів протиповітряної оборони (ППО) на окуповані українські території, аби зупинити постійні удари ЗСУ по своїх військових об'єктах.

