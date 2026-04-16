'Азов' заявив про початок дронової блокади Донецька (відео)

Всі логістичні шляхи навколо Донецька перебувають під дроновим контролем Сил оборони України. Про це повідомляє в Telegram 1-й корпус Нацгвардії "Азов".
Зазначається, що пілоти ударних БПЛА полюють на російську логістику в дальній операційній зоні - дрони тримають під контролем всі логістичні шляхи навколо Донецька.
"Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка, Лисичанськ, Донецька кільцева – активна робота БПЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору", - йдеться в повідомленні.
В "Азові" зауважують, що зовсім недавно окупанти почувалися там у повній безпеці.
"Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться по дорогам навколо Донецька, будуть знищуватись. Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись – неможливо", - наголошує 1-й корпус НГУ "Азов".
Удари по окупантах в Донецьку
Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, для ударів по Донецькому аеропорту Сили оборони використовували ракети ATACMS і SCALP. Там зазначили, що ціллю атаки стало місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед".
Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, коментуючи удари Сил оборони по окупованому Донецьку, відзначив, що атака здійснювалася західними засобами ураження, яких в України дефіцит, що свідчить про "жирні цілі".
За його словами, і ATACMS, і Storm Shadow, вони в нас рахуються поштучно і якщо їх одночасно ще й використали по цілях у Донецьку, то вони дійсно того вартували, Він додав, що Донецьк не настільки далеко від лінії фронту, щоб дозволяти там собі розвертати якісь серйозні виробництва чи склади, але звідти запускають "Шахеди" по Україні.